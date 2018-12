LIONS Club spendet 2000 Euro

Der Präsident des LIONS Clubs Sigmaringen-Hohenzollern Dr. Tilmann Kästle konnte kürzlich je 1000 Euro aus dem Überschuss des Adventskalenders 2018 an zwei Einrichtungen in Sigmaringen übergeben. Der erste Scheck ging an die Psychosoziale Krebsberatungsstelle Sigmaringen. Den zweiten Scheck über 1000 Euro hat die Angelo-Stiftung erhalten. Die Stiftung unterstützt Familien mit Kindern, in denen ein Familienmitglied schwer erkrankt ist. Unser Bild zeigt von links Präsident Dr. Tilmann Kästle, Annette Hegestweiler, Sabine Götz und Wilhelm Stöcker. Foto: Lions Club