Lions Club übergibt Spende an Fidelisschule

Der Präsident des Lions Clubs hat eine Spende über 1000 Euro an den Förderverein der Fidelisschule übergeben. Mit dem Geld wird die Schulsozialarbeit der Schule unterstützt.

Im Rahmen dieses Programms werden verschiedene Aktivitäten zur Entwicklung der Persönlichkeit der Schüler gefördert. Mit Hilfe eines erfahrenen Trainers vom Haus Nazareth wird den Schülern der Aufbau von Sozialkompetenz vermittelt. Gefühle wie Wut, Enttäuschung und Zorn gehören zum Leben genauso wie Niederlagen. Dies aus eigener Kraft zu bewältigen ist zentrales Ziel des Projektes. Die Kinder haben vor der Spendenübergabe via Bildervortrag am Beispiel eines gemeinsamen Floßbaus an einem Baggersee gezeigt, wie sie im Team erfahren haben, das gesteckte Ziel zu erreichen. Dabei sind die Kommunikation und Kooperation in der Gruppe besonders wichtig.

Gruppe baut drei kleine Flöße

Sie haben es so geschafft, drei kleine Flöße zu Wasser zu lassen und über den See zu paddeln. Auch im kommenden Sommer soll dieses erfolgreiche erlebnispädagogische Projekt wieder stattfinden. Mit dem Spendengeld kann das Projekt finanziert werden.