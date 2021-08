Linken-Kandidat Hausner: „Ich bin offenbar ein Überlebenskünstler“

Zur Person

Auch um sich gegen den Rechtsruck in Deutschland zu engagieren, trat Marco Hausner vor fünf Jahren in die Partei „Die Linke“ ein. Mit der Tätigkeit als Kellner arbeitet der 23-jährige Albstädter in seinem Traumberuf: Ein Lehramtsstudium für Englisch und Geschichte mochte nach dem ersten Semester einfach nicht die gleiche Begeisterung entfachen. In seiner Freizeit singt der Bundestagskandidat in einer Rockband. Außerdem interessiert sich der Bayern-Fan für Fußball. (SeK)