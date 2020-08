Liebfrauenschule verabschiedet sieben Urgesteine in den Ruhestand

Die Liebfrauenschule verabschiedet sieben Vollblutpädagogen, die für viele Schüler das Bild der Liebfrauenschule nachhaltig prägten und hinter denen nun insgesamt 231 Schuljahre liegen. In einer kleinen, Corona-konformen, aber dennoch bewegenden Feier, sind diese „Herzblutlehrer“ vom Kollegium in den Ruhestand verabschiedet werden, teilt die Liebfrauenschule mit.

Bernadette Kloos begleitete seit 1984 mit ihren Fächern Religion, Deutsch und Bildende Kunst sowie als Klassenlehrerin der Unterstufe Generationen von Schülern. Ihre Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft sowie ihr Engagement über den Unterricht hinaus (Assisi-Wallfahrt, Kenia-Projekt, Gottesdienste) zeichneten sie aus.

Als Mitbegründerin des langjährigen Honduras-Projektes der Schule lebte Birgitta Fürst, Sport- und Englischlehrerin seit 1988 an der Liebfrauenschule, den Fairtrade Gedanken. Die Organisation des Adventsverkaufs „Eine Welt“, oder des Fair-Trade Frühstücks lagen ihr dabei sehr am Herzen.

Auch für Hilde Pfandke als Lehrerin für Biologie, Geographie und NwT, seit 1982 im Dienst der Liebfrauenschule, war die Lehrertätigkeit Berufung. Unzählige Exkursionen, Schullandheim-Aufenthalte und Studienfahren wurden von ihr initiiert, organisiert und geleitet.

Deutsch- und Französischlehrerin Sabine Schweiger kam 1999 an die Liebfrauenschule und setzte sich besonders für das Aufbaugymnasiums ein. Lange Jahre engagierte sie sich über ihre Tätigkeit am Lize hinaus in Indien, um dort eine Schule und ein Krankenhaus aufzubauen.

Studiendirektor Alexander Jürgens, ist mit 38 Jahren an der Liebfrauenschule der dienstälteste Kollege und hat als Teil der erweiterten Schulleitung das Profil der Liebfrauenschule entscheidend mitgestaltet. Mit hohem Anspruch an sich selbst engagierte er sich über die Unterrichtstätigkeit in den Fächern Englisch und Deutsch hinaus als Vorsitzender der Mitarbeitervertretung, ebenso als Fachabteilungsleiter Englisch.

Realschullehrer Robert Kräutle hat in seiner Lehrerlaufbahn seit 1988 insgesamt ungefähr 32000 Unterrichtsstunden, wie er selbst sagt, „mit Genuss“ gehalten. Der passionierte Erdkunde-, Mathe- und Physiklehrer begeisterte seine Schüler mit seiner Liebe zum Tischtennis und nahm mit der Tischtennis-AG an unzähligen Wettkämpfen bei „Jugend trainiert für Olympia“ teil. Seine Bereitschaft zum zusätzlichen Engagement zum Wohle der Schüler war mehr als vorbildhaft.

Elmar Springer betrat 1986 das erste Mal die Liebfrauenschule, im Gepäck die Fächer Deutsch und Musik. Unter fünf verschiedenen Schulleitern sei er nach eigenen Worten „fast täglich mit Freude zum Unterricht gekommen“. Im Mittelpunkt stand bei ihm immer der Mensch und der persönliche Kontakt und so ist es nicht verwunderlich, dass ehemalige Schüler ihm immer wieder Grüße ausrichten lassen. Jahrzehntelang wurde die Liebfrauenschule von ihm musikalisch bestimmt.

Pfarrer Winfried Keller wendet sich nach 13 Jahren als Religionslehrer und katholischer Schulseelsorger anderen Aufgaben zu und übernimmt ab sofort die Leitung der Seelsorgeeinheit Freiburg Ost im Dekanat Freiburg. Zudem verlassen Musiklehrer Michael Eisele, nach 5 Jahren der aktiven Orchesterleitung und dem Aufbau der Bläserklasse, sowie Englisch- und Geschichtslehrerin Maura Engelhart die Liebfrauenschule, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Küchenleiterin Milica Üblein wurde nach 24 Dienstjahren ebenso in den Ruhestand verabschiedet.