Liebfrauenschule startet ins neue Schuljahr

Auch an der Liebfrauenschule in Sigmaringen beginnt bald wieder der Unterricht. Die geneuaen Uhrzeiten teilt die Schule in einem Schreiben mit:

Für die Schüler ab Klasse 6 beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 8 Uhr im Klassenzimmer. Danach findet ein Gottesdienst statt. Unterrichtsende ist nach der 5. Stunde um 12.05 Uhr. Die neuen Fünftklässler der Realschule begrüßt die Schule am Montag, 12.September, um 14 Uhr in der LIZARENA, beginnend mit einem Gottesdienst. Die neuen Fünftklässler des Gymnasiums werden am Dienstag, 13.September, um 14 Uhr in der LIZARENA begrüßt, beginnend mit einem Gottesdienst.

Eltern und Besucher werden gebeten, nicht bei der Halle zu parken, sondern auf dem offiziell ausgeschilderten Parkplatz. Die Rasenfläche dort darf ebenfalls genutzt werden.