Liebfrauenschule lädt zur Transitusfeier ein

In der Tradition der Franziskanerinnen vom Erlenbad feiert die Liebfrauenschule auch in diesem Jahr den Franziskustag. Dazu gibt es einen besonderen Gottesdienst.

Zur Transitusfeier (einem meditativen Gottesdienst, der anhand der Überlieferung in eindrucksvollen Texten von Thomas von Celano die Sterbestunde des heiligen Franziskus nachempfinden lässt) am morgigen Dienstag um 19.30 Uhr sind auch Gäste herzlich willkommen. Im Sinne von Franziskus werden die Teilnehmer bei gutem Wetter die Feier im Innenhof der Schule gestalten. Bei Fackel- und Feuerschein möchte man die Natur mit in das Geschehen einbeziehen. Daher sollte man sich warm anziehen und gegebenenfalls Decke und Sitzkissen mitbringen! Bei Regen wird die Feier in die Kapelle verlegt. Vom Parkplatz aus dem Schild „Haupteingang“ folgen, von dort aus wird der weitere Weg ausgeschildert.