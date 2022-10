Liebe und Trennung im 16. Jahrhundert

Drei junge Musiker von der Berufsfachschule für Musik Krumbach veranstalten am Samstag, 15. Oktober, ein Konzert in der Herz-Jesu-Kirche in Sigmaringen-Gorheim. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Die Musik des 16. Jahrhunderts steht an diesem Abend im Mittelpunkt. In einem ersten Teil wird die musikalische Vielfalt der geistlichen Musik des frühen Barocks zu hören sein. Neben geistlicher Orgelmusik werden auch virtuose Solo-Madrigale aufgeführt.

Der zweite Teil des Konzerts beschäftigt sich mit dem Thema „Liebe und Trennung“. Ein Thema, was über die Jahrhunderte hinweg in der Musik präsent ist und je nach Zeitgeist und Komponist unterschiedlich vertont wurde. Der britische Komponist John Dowland hinterließ einen großen Schatz an Madrigalen für Gesang und Laute, in denen es thematisch sehr oft um Liebe und Schmerz geht. Werke von ihm und weiteren Komponisten werden an diesem Abend interpretiert von Pascale Schür (Sopran), Leonel Vesely (Tenor) und Jan Oexle (Cembalo).

Der Eintritt ist frei.