Letzte Schwestern verlassen das Josefinenstift

Im Laufe der nächsten Monate werden die letzten verbliebenen fünf barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul aus dem Josefinenstift ins Mutterhaus nach Heppenheim zurückkehren. Das teilt das Seniorenheim mit. „Ein Abschied, der nicht leicht fällt“, sagt Konventsoberin Schwester Bernadette.

Sie hat die letzten 20 Jahre in Sigmaringen verbracht. Doch das Alter der Schwestern mit dadurch bedingter Zunahme der eigenen Pflegebedürftigkeit – die Damen sind zwischen 81 und 93 Jahre alt – , die Entfernung zum Mutterhaus in Heppenheim mit eigenen Möglichkeiten entsprechende Pflege zu bieten und geistliche Gemeinschaft zu erfahren, haben Generaloberin Schwester Brigitta Buchler zu diesem Schritt bewogen, die Schwestern zurückzuholen. Eine lange Tradition geht somit zu Ende, denn seit 1847 sind Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul bereits in Sigmaringen tätig, zunächst im Fürst-Carl-Landeskrankenhaus, später im Fidelishaus und im so genannten „Chalet“, aus dem 1963 das heutige St. Michaelstift wurde.

1873 übernahmen sie die Leitung der „Volksküche“, die in jenem Jahr durch Fürstin Josefine von Hohenzollern eingerichtet wurde. Arbeiter, welche mit dem Bau der Eisenbahnlinie ins Donautal beschäftigt waren, wurden neben bedürftigen Menschen dank der „Volksküche“ mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Im Jahr 1879 zogen dann zwei Schwestern mit der kleinen Volksküche in das später „Klösterle“ genannte Gebäude in der Josefinenstraße 2. Ab 1891 kam eine dritte Schwester dazu, die Nähunterricht und Unterricht in praktischer Haushaltshilfe erteilte. Um allen anfallenden Aufgaben im Haus gerecht zu werden erhöhte sich die Zahl der Schwestern bis 1930 auf 15.

Die Schwestern wirkten, so heißt es in einer Pressemitteilung, im Geist des heiligen Vinzenz von Paul in Einfachheit und großer Hingabe. Das Wohl älterer Menschen lag den Schwestern nach der Schließung der Haushaltsschule und des Kindergartens noch mehr am Herzen und der Plan für einen Neubau des Josefinenstifts konkretisierte sich 1969. Dreißig Jahre später wurde das Josefinenstift vom Heppenheimer Mutterhaus der Genossenschaft der barmherzigen Schwestern in Untermarchtal übertragen und ging dort in die gemeinnützige Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen über.

Großes Engagement

Bis heute übernehmen die Heppenheimer Schwestern im Josefinenstift verschiedene Dienste. Vielen ist Schwester Johannitta bekannt, sitzt sie doch seit vielen Jahren an der Pforte. Immer noch spielt sie Woche für Woche bei Gottesdiensten die Orgel in der Hauskapelle des Josefinenstifts und auch in der Kapelle im Alten Fidelishaus. Schwester Raimunda kümmert sich voller Hingabe um die Sakristei, manch schöner Blumenschmuck im Haus ist ihr zu verdanken, schreibt die Firmenzentrale. Sie hat und hatte immer ein aufmunterndes Wort für Mitarbeiter und Bewohner auf dem Weg durchs Haus parat. Früher übernahm noch Schwester Irmentraud diese Aufgabe neben ihrem Dienst an der Pforte, bis sie dies altersbedingt nicht mehr konnte. Schwester Edelburga besorgt Aufgaben im Konvent, Oberin Schwester Bernadette arbeitet hin und wieder ehrenamtlich auf einer Pflegestation, leitet Wortgottesfeiern, bringt die Krankenkommunion auf die Stationen und engagiert sich als Seelsorgebegleiterin.

„Als es hieß, ich werde nach Sigmaringen entstand, sagte ich: Da will ich nicht hin. Ich hatte ich Angst vor den Schwaben“, sagt die gebürtige Bayerin schmunzelnd, die zu Beginn noch mit 28 anderen Schwestern in Sigmaringen wirkte. Doch das Blatt hatte sich schnell gewendet. Am meisten werde sie die vielen bekannten Gesichter vermissen. Neben all den Aufgaben haben die Schwestern unzählige Stunden seelsorgerischer Tätigkeit geleistet, Gebete gesprochen, tröstende und aufmunternde Gespräche geführt und Menschen Hoffnung geschenkt. Laut der Zentrale von Vinzenz von Paul soll auch mit dem Weggang der Schwestern der christliche Geist, die vinzentinische Tradition und ihr Werteverständnis erhalten bleiben. „Weiterhin werden durch Barmherzige Schwestern in Untermarchtal Impulse für die Seelsorge gesetzt, Fortbildungen angeboten, regelmäßige Begegnungen und Kontakte gepflegt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Seelsorge ist weiterhin gesichert

Die seelsorgliche Präsenz im Josefinenstift liegt weiterhin in den Händen von Pastoralreferent Hermann Brodmann, des Seelsorgebeauftragten der Vinzenz-von-Paul gGmbH der Region Sigmaringen und den Seelsorgebegleiterinnen, die diese Aufgabe schon seit vielen Jahren in den verschiedenen Teams der Einrichtung wahrnehmen und dafür eigens geschult und begleitet werden. Die religiösen Angebote werden fortgeführt und finden große Unterstützung durch die Kirchengemeinde, viele Ehrenamtliche und Pfarrer Ekkehard Baumgartner und sein Team.