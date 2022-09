Letzte „Orgelmusik zur Marktzeit“ in St. Johann

Zur letzten „Orgelmusik zur Marktzeit“ in diesem Jahr lädt das Bezirkskantorat Sigmaringen ein. Am Samstag, 1. Oktober, spielt um 10.30 Uhr in St. Johann Volker Linz aus Ehingen Präludium und Fuge C-Dur von J. S. Bach BWV 547, die Fantasia chromatica von J. P. Sweelinck sowie die Toccata chromatica von Ad Wammes. Außerdem ist eine Passacaglia über „Verleih uns Frieden, gnädiglich“ aus eigener Feder zu hören. Volker Linz wurde 1966 in Bamberg geboren. Nach dem Abitur studierte er in Würzburg und Mainz Kirchenmusik, Musikwissenschaft und Tonsatz. Von 1986 bis 1993 war er Organist am Stift Haug in Würzburg, von 1992 bis 1993 zusätzlich Lehrbeauftragter für Tonsatz und Orgelimprovisation an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Seit 1993 ist Volker Linz Dekanatskirchenmusiker an St. Blasius Ehingen und Bischöflicher Orgelsachverständiger für das Bistum Rottenburg- Stuttgart. Konzerttätigkeit als Dirigent und als Leiter der Choralschola St. Blasius sowie als Organist führten ihn durch Deutschland, Italien und Ungarn. Außerdem ist er Initiator und künstlerischer Leiter der Konzerte mit geistlicher Musik an St. Blasius Ehingen. Im April 2007 erfolgte die Ernennung zum Kirchenmusikdirektor. Von 2011 bis 2013 absolvierte er eine Ausbildung zum Glockensachverständigen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um Spenden wird gebeten, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.