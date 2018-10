Lesung zieht Schüler in eine rasante Tour

„Dies ist ein weites Feld“ – mit diesem, oft zitierten Schlusssatz, aus dem Buch „Effi Briest“ von Theodor Fontane, hat Alexander Jürgens, Abteilungsleiter des Faches Deutsch in der Liebfrauenschule, dem Publikum in der Schulmensa den Autor Joachim Zelter vorgestellt. Ein breit gefächertes Interesse – eben ein weites Feld – kennzeichnet das literarische Werk Zelters. Romane, Essays, Erzählungen und Theaterstücke stammen aus der Feder des 1962 in Freiburg geborenen Autors, der in Tübingen englische Literatur lehrte und seit 1997 als freier Schriftsteller tätig ist.

„Im Feld – ein Roman einer Obsession“, heißt der im Frühjahr dieses Jahres erschienene Roman des passionierten Radrennfahrers, der, wie er sagt, „als Autor vielleicht gar nicht mehr am Leben wäre, wenn es den Radsport nicht gäbe.“

Radrennen als Metapher

Radrennen fahren spielt in Zelters Roman die zentrale Rolle. Die Rahmenhandlung ist schnell erzählt: Susan und Frank ziehen von Göttingen nach Freiburg in den Hochschwarzwald. Hochschwarzwald, ein Wort, das Frank magisch anzieht, verheißt es doch dem ambitionierten Radfahrer Anstiege, Berge, kurz Herausforderungen weg von weiteren Runden über Göttinger Tiefgaragenrampen oder mickrige Hügel. Am Himmelfahrtstag trifft er sich mit einer Radrenngruppe – die Tour gleicht einem Himmelfahrtskommando, von Freiburg Richtung Westen über die Vogesen und wieder retour.

Joachim Zelter, mit Baseballkappe und T-Shirt, auch optisch eine sportliche Erscheinung, las die ersten fünfzig Seiten des schmalen, einhundertsechzig Seiten umfassenden Romans vor. Und wie er vorlas: mal schneller, fordernder, drängender, um dann einen Gang zurückzuschalten und in einem langsameren Lesefluss die Innenwelt des Protagonisten offenzulegen. Die Zuhörer konnten sich im Fahrtwind des Pelotons, dem Hauptfeld der Radrennfahrer, mitgenommen fühlen. Seite für Seite nahmen sie Teil an einem immer schneller, immer weiter, immer höher werdenden Tempo einer eingeschworenen Truppe, mit dem Guru Landauer als Vaterfigur an der Spitze.

Vor dem Anstieg zum Grand Ballon (Vogesen) und weiteren 800 Höhenmetern, „was ich Ihnen ersparen möchte“, beendete Zelter seine Lesung und lud seine Zuhörer zur Fragerunde ein. Das Buch richte sich nicht explizit an eine Leserschaft, die sich dem Radsport verschrieben habe, so Zelter. Der Radsport sei eine Metapher für unsere moderne Gesellschaft: ein Bild über den Anpassungsdruck, das Mithalten-Müssen und das Nicht-Versagen-Dürfen. Vor der Signier-Runde bedankte sich Joachim Zelter ausdrücklich bei den Schülern in der ersten Reihe für ihr Kommen – darunter der Schüler Ivo-Matthias Baur, der das Buch auf jeden Fall lesen will.