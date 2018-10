Lesung zieht Schüler in den Bann

Auch in diesem Jahr wirbt Frederick, die Sonnenstrahlen und Farben sammelnde Maus aus dem gleichnamigen Bilderbuch von Leo Lionni, im Auftrag des Landes für den Spaß und die Freude am Lesen. Wie erfolgreich der Frederick-Tag ist, zeigten die bundesweit mehr als zwei Millionen Besucher bei rund 40 000 Veranstaltungen im vergangenen Jahr. In Sigmaringen bietet die Stadtbibliothek fünf unterschiedliche Literaturbegegnungen, darunter eine lyrische, eine musikalische und eine dramaturgische, für Sigmaringer Grundschüler an.

Den Auftakt bildete eine Lesung mit der Autorin Uticha Marmon aus Hamburg vor den beiden vierten Klassen der Geschwister-Scholl-Schule. „Mein Freund Salim“, so der Titel des Buches, lasen Mohsen, Diana und Anton in ihrer Muttersprache vor und zeigten auf das jeweilige Schriftbild. „Welche Sprachen sprecht ihr denn Zuhause?“, fragte die Autorin. Mehr als die Hälfte der fünfundvierzig Schüler streckten die Arme hoch und einige der Kinder sprudelten los: „Meine Oma spricht russisch. Mein Papa polnisch. Meine Mama italienisch. Ich rede arabisch, kann es aber nicht lesen.“ Und ein Junge fügte noch hinzu: „Ich spreche auch noch schwäbisch“, was die Hochdeutsch sprechende Autorin zum Schmunzeln brachte.

Behutsam an das Thema geführt

Mit der ersten Begegnung der beiden Jungen Hannes und Salim, einer Schlüsselszene des Buches, begann Marmon ihre Lesung. Die traurigen Hintergründe der Geschichte, die neben einer Freundschaft auch die Geschichte eines syrischen Jungen erzählt, der eine schreckliche Zeit erleben musste, eine Zeit, die er mit sich herumträgt. Die Autorin nutzte diese Geschichte, um die Kinder behutsam an das Thema Flucht heranzuführen.

Und schneller noch als die Autorin lokalisierten die Viertklässler, als das Geheimnis um den Vogeljungen ein Stück weit gelüftet war, auf der Wandkarte Syrien, Libyen und weitere Mittelmeerstaaten.

Mit einem Bild, das treffender nicht sein könnte, brachte der neunjährige Mohsen die vielen Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen auf den Punkt: „Wie die Tiere gehen auch die Menschen dorthin, wo sie ihr Glück finden.“ Mit einem kleinen Appell an die Kinder neugierig zu bleiben und ihre Fantasie zum Schreiben eigener Geschichten einzusetzen, verabschiedete sich die Autorin von den Schülern. „Wenn ich nachher im Zug sitze, freue ich mich darauf alles aufzuschreiben, was ihr mir erzählt habt.“