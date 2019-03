Lesung widmet sich der Donau

Die Donau steht am Montag, 11. März, im Mittelpunkt einer Literaturlesung im Staatsarchiv. Die Literaturwissenschaftlerin Olivia Spiridon vom Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen stellt um 20 Uhr das von ihr herausgegebene Buch „Der Fluss. Eine Donau-Anthologie der anderen Art“ vor.

Die Lesung beschäftigt sich anhand ausgewählter Texte und Illustrationen aus dem Buch mit der Wechselwirkung zwischen Mensch und Fluss und fragt, wie sich der Strom auf die Lebenswelten der Menschen auswirkt und, umgekehrt, was Letztere mit ihm anstellen. Wie lebte man in einer Donau-Stadt und wie hat sich dieses Leben im Lauf der Zeit verändert? Welche sind die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Baus einer großen Donaubrücke? Wie unterschiedlich gestalten sich die Lebensräume der Menschen am oberen Donaulauf im Vergleich zur Mündung?

Die Donau ist ein Fluss, mit dem sich die unterschiedlichsten Agenden, Erzählungen und Traditionen verbinden, heißt es in einer Pressemitteilung: Sie „führt Dinge mit sich, die unvereinbar erscheinen“, sie „verträgt keine Hegemonie“, ist eine Grenze „wie eine Mauer“, sie ist „ein Gott“, „das Ganze“, „eine Fremdlingin“, aber auch „die tiefsinnigste, klügste Erzählung, die uns die Geografie unseres Kontinents bietet“. Diese Einblicke beim Durchblättern der Anthologie verdeutlichen: Wir haben es mit einem ungewöhnlichen Strom zu tun. Er bildet die Klammer für eine schwierige Großregion und in ihm sind Sinngebungen von Geschichte und Raum gelagert, die angesichts der hohen Anzahl an Regionen und Ländern nicht unterschiedlicher sein könnten. Das Buch lädt zu einer Reise ein, doch folgen die ausgewählten Texte nicht der Ordnung des Flusslaufs. Darin ist unter anderem die „andere Art“ dieser Anthologie begründet. Um der Vielfalt der Donau gerecht zu werden, sind verschiedene thematische Zusammenhänge ausgewählt worden, die mit literarischen und Reise-Texten aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wurden. So entstanden die 23 Kapitel des Buches, wie zum Beispiel „Quelle“, „Hochwasser“, „Brücken“, „Stadtlandschaften“, „Krieg“, „Niederlagen“, „Flucht und Verfolgung“, „Farben“, „Delta“.