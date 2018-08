Leser haben abgestimmt: Das ist Sigmaringens beste Eisdiele

Mehr als zwei Wochen lang hatten unsere Leser Zeit, ihre Lieblingseisdiele in Sigmaringen zu küren. Gewonnen hat, mit knappem Vorsprung von zwei Stimmen, die Eisdiele Crema Gelato in der Laizer Straße.

Insgesamt hatten 466 Leser für Crema Gelato gestimmt, was 35,2 Prozent der Teilnehmer entspricht. Insgesamt haben sich 1300 Leser an der Umfrage beteiligt.

Auf dem zweiten Platz hat es, mit 464 Stimmen (35,1 Prozent), die Eisdiele Dolomiti am Leopoldplatz geschafft. Platz drei belegt mit 273 Stimmen (20,6 Prozent), La Piazza Caffè e Gelato am Karlsplatz – die Eisdiele gibt es erst seit einem Jahr in Sigmaringen.

Auf dem vierten Platz landet mit 121 Stimmen die Gelateria Capriccio in der Weingasse.