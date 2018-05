Leser fotografiert Windhose bei Sigmaringen

Stürmisch ist es am Sonntag in Gutenstein zugegangen: Leser Michael Löffler hielt beim Gewitter eine Windhose in Gutenstein mit der Kamera fest – in Deutschland ein eher seltener Anblick.

Das Bild wurde um 14.33 Uhr gemacht. Der Wirbelsturm entstand im Wald Richtung Langenhart

berichtet Löffler.

Aktuelle Unwetter-Gefahren

Mehr entdecken: Trichterwolke fegt über Munderkingen hinweg

Einen Tornado ohne Bodenkontakt hat die Familie Koch aus Weilheim-Rietheim am 16. Mai gesichtet und gefilmt. Ohne Bodenkontakt nennt man dieses Wetterphänomen laut Wetterdienst Trichterwolke.