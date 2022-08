Unter dem Titel „Lernende leiten eine Pflegeeinheit – Der Weg zum bildenden Tun“ steht ein Pilotprojekt der Akademie für Gesundheit und Soziales in Kooperation mit dem Seniorenwohn- und Pflegeheim Josefinenstift der Vinzenz-von-Paul-gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen in Sigmaringen. 22 Lernende in der generalistischen Pflegeausbildung, übernehmen für elf Tage einen Wohnbereich im Josefinenstift. Die Klasse beginnt im Oktober ihr drittes Ausbildungsjahr. Die generalistische Pflegeausbildung gibt es erst seit 2020. Die Lernenden gehören daher zum ersten Kurs, der an der Akademie für Gesundheit und Soziales in Laiz ausgebildet wird, gibt ihre Kursleiterin Meike Angeli-Krämer an.

„Ich freue mich, dass das Projekt nun offiziell startet“, unterstrich die Hausleitung des Josefinenstifts, Juliane Linder. Die Lernenden sollen die Zeit der Übernahme der Station St. Luise dafür nutzen, dazuzulernen und die Bewohner kennenzulernen. „Die sind die Zukunft der Pflege“, hob Juliane Linder hervor. Die Seelsorgebeauftragte der Vinzenz von Paul gGmbH Heike Dreher überreichte jedem Lernenden einen symbolischen Schlüssel aus Salzteig, welche die Bewohner während der Aktivierung für sie gebastelt hatten. Die Schlüssel sollen ein Zeichen sein, wie sehr sich die Bewohner auf die Lernenden freuen, so Dreher. Sie wünschte den Lernenden viel Glück, gutes Gelingen und ein gutes Miteinander. Einen symbolischen Schlüssel von Juliane Linder für die Station St. Luise nahm der Lernende Bafanding Konateh stellvertretend für seine Kurskollegen entgegen.

„Wir wollen den Berufsalltag so realitätsnah als möglich gestalten“, gibt Nicole Csarmann, die Pflegedienstleitung des Josefinenstifts an. Die Regionalleitung für die Region Sigmaringen und Tübingen, Barbara Jungwirth, wandte sich an die angehenden Pflegefachkräfte, wünschte ihnen gute Erfahrungen und schöne Eindrücke. Barbara Jungwirth betonte: „Die verantwortungsvolle Aufgabe die Sie jetzt übernehmen, bereitet Sie auf die verantwortungsvolle Aufgabe als Pflegefachkraft vor.“

Ziel des Praxisprojektes ist, dass die Lernenden in ihrer beruflichen Handlungskompetenz gefördert werden, indem sie das Projekt selbstständig und eigenverantwortlich in Kooperation mit Zusammenarbeit mit den Lehrenden, Praxisanleitenden Personen und den Pflegepersonen der Einrichtung planen, durchführen und reflektieren. Während ihrer generalistischen Pflegeausbildung absolvieren die Lernenden rund 2.800 Praxisstunden. Der Kurs 20/23 bedankt sich bei den Angehörigen und Bewohnern und allen, die diese Möglichkeit der Pflege zur Verfügung stellen. Die Kursabsolventen geben an: „Unser bunter Haufen hat in der neuen generalistischen Ausbildung viele Impulse gesammelt, um ein neueres und allgemein frischeres Verständnis der Pflege in den Alltag zu integrieren. Dieses Versprechen nun einzulösen, gilt es unter Beweis zu stellen.“