Leistungsbereitschaft und Zusammenhalt beschreiben Kapelle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 30. April fand die Hauptversammlung der MK Laiz statt. Im Vorfeld hielt der Förderverein seine ordentliche Versammlung ab. Vorsitzende Anja Lutz konnte neben den Aktiven auch Ehren- und Passivmitglieder und Ortsvorsteher Wolfgang Querner begrüßen. Karin Lehn legte ihren detaillierten Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer bestätigten ihr eine einwandfreie Kassenführung. Eine wichtige Einnahmequelle, das Gartenfest, konnte im Miniformat stattfinden. Darüber hinaus wurde die Kapelle mit Geld- und Notenspenden unterstützt. Besonders hervorzuheben waren dabei eine anonyme Spende für einen Instrumentenkauf und die Tatsache, dass die Dirigentin erneut mehrere Monate auf ihr Entgelt verzichtete, da aufgrund des Lockdowns keine Probenarbeit stattfinden konnte.

Im Bericht der Schriftführerin Lea Maier erfolgte ein Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr aus musikalischer und kameradschaftlicher Sicht. Dirigentin Christine Burkhart sprach ein großes Lob an die Vorstandschaft aus, allen voran den beiden Vorsitzenden, die den Verein mit großem Engagement durch die Coronakrise führten. Sie bedankte sich für das musikalisch sehr niveauvolle Jahreskonzert im April, das eine enorme Leistung gewesen sei. Die Kapelle zeichne sich durch ihre hohe Motivation und ihren Leistungswillen aus. Dies sei nicht selbstverständlich. Den NachwuchsmusikerInnen gratulierte sie zum gelungenen Einstand beim Jahreskonzert und bezeichnete das Heranwachsen in so einem Verein als tolle Chance. Jugendleiterin Leonore Kübler berichtete stolz über einen starken Jugendstamm, der das Musizieren und die Kameradschaft sehr ernst nehme. Aktuell zählt die Musikkapelle 22 Jungmusikanten. 21 davon befinden sich in Ausbildung, 11 spielen bereits aktiv in der Kapelle. Sechs Neuzugänge haben im vergangenen Jahr ihre musikalische Ausbildung begonnen.

Auch der Ortsvorsteher lobte den Zusammenhalt der Mitglieder und sicherte ihnen weiterhin seine Unterstützung und die der Stadt zu. Die anwesenden Mitglieder entlasteten die Vorstandschaft einstimmig. Stefanie Hoffmann, die am Jahreskonzert nicht anwesend sein konnte, wurde für ihre 20-jährige Mitgliedschaft geehrt.