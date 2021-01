Leicht verletzt nach Zusammenstoß

In der Einmündung der Bundesstraße 313 in die Bundesstraße 32 ist es am Freitag gegen 12 Uhr an der Stopp-Stelle zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Ein 19-jähriger Ford-Fahrer wollte auf die B32 in Richtung Sigmaringen abbiegen, übersah jedoch den Audi eines ebenfalls 19-jährigen Mannes, der auf der L 277 aus Richtung Donautal kam. Da der Airbag auslöste, verletzte sich der Unfallverursacher leicht an der Hand. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen war im Einsatz, da zunächst auch ein Fahrzeugbrand gemeldet war, was sich jedoch nicht bestätigte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 27 000 Euro.