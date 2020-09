Leicht verletzt: Auto erfasst Pedelec-Fahrer

Leicht verletzt hat sich ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer, als er am Mittwoch gegen 10 Uhr von einem 77-jährigen Autofahrer in der Mühlbergstraße in Sigmaringen erfasst wurde. Dieser hatte von einem Tankstellengelände kommend nach rechts in die Mühlbergstraße einfahren wollen und war dabei mit dem Radfahrer, der auf dem Radweg der B 32 stadteinwärts fuhr, zusammengestoßen. Der 40-Jährige, der sich bei seinem Sturz Schürfwunden an einem Ellenbogen zugezogen hatte, suchte im Anschluss seinen Hausarzt auf. An den Fahrzeugen entstand Schaden von etwa 1500 Euro.