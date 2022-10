Lehrertagung im Staatsarchiv Sigmaringen widmet sich dem Neuanfang ab 1945

Der Neustart der Demokratie im französisch besetzten Gebiet Württembergs und Hohenzollerns stand am 11. Oktober bei einem „Fachtag Demokratiebildung" im Staatsarchiv Sigmaringen im Mittelpunkt. „Der schwierige Neuanfang ab 1945 passte nicht so recht zur 'Erfolgsgeschichte Bundesrepublik', die man sich später erzählte", betonte Markus Fiederer vom Tübinger Arbeitskreis Landesgeschichte am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. Zusammen mit Dr. Franz-Josef Ziwes, dem Leiter des Staatsarchivs, hatte er zur Lehrerfortbildung nach Sigmaringen eingeladen.

Alle Vorträge und Workshops des Tages kreisten um die Frage, warum die Etablierung der Demokratie nach 1945 trotz schwieriger Ausgangbedingungen letztlich gelang. Die repräsentativen Räumlichkeiten des Staatsarchivs boten den würdigen Rahmen der Tagung. Gleichzeitig konnten die Lehrkräfte hier Einblick nehmen in wichtige Dokumente zur Parteiengeschichte des Landes Württemberg-Hohenzollern, die Archivleiter Ziwes aus dem Fundus des Archives präsentierte. Professor Dr. Roland Müller, der frühere Leiter des Stadtarchivs Stuttgart, führte mit einem Vortrag in die Thematik des Tages ein. Er spannte den Bogen von den drängenden Alltagssorgen der Menschen in der unmittelbaren Nachkriegszeit bis zur Gründung des Landes Württemberg-Hohenzollern. Dabei machte er deutlich, unter welch schwierigen Bedingungen das Land Württemberg-Hohenzollern mit seiner Hauptstadt Tübingen startete. Als „Land des Zufalls", so Prof. Müller, sollte es nur wenige Jahre Bestand haben.

Die Landeskundebeauftragten Dr. Armin Koch, Dieter Grupp und Markus Fiederer boten darüber hinaus in Workshops thematische Vertiefungen an. Die Entwicklungen im Landkreis Balingen und in Ravensburg dienten als Fallbeispiele. Einem anderen, wichtigen Kapitel der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte widmete sich ein Workshop zum Tübinger Grafeneck-Prozess. In Tübingen fand im Jahr 1949 der zentrale Prozess gegen Täter der sogenannten „Euthanasie"-Morde des Jahres 1940 im Südwesten statt. Die Lehrkräfte diskutierten intensiv, warum die strafrechtliche Verfolgung der Täter in Tübingen scheiterte und welche Auswirkungen dieses Versagen auf die bundesrepublikanische Gesellschaft hatte.

Einen gelungenen Schlusspunkt setzte schließlich das Ehepaar Gabriele und Georg Loges. Sie nahmen die Lehrkräfte mit auf den deutsch-französischen Erinnerungsweg und verdeutlichten, dass sich in Sigmaringen deutsche und französische Geschichte nicht nur in der Besatzungszeit kreuzten.

Tagungsleiter Markus Fiederer wies abschließend darauf hin, dass der Blick zurück auf die Besatzungszeit immer auch ein Blick nach vorne ist: „Die unmittelbare Nachkriegsgeschichte schärft unseren Blick dafür, dass das Gelingen von Demokratie von vielen Faktoren abhängt und nicht nur eine Frage verfassungsrechtlicher Strukturen ist."