Lehrermangel im Kreis bleibt bestehen

Der Lehrermangel im Kreis Sigmaringen verschäft sich. An den Schulen des Kreises sind 33 Stellen unbesetzt. Wie das staatliche Schulamt bei einer Pressekonferenz am Montag bekanntgab, sind 94 Lehrer neu eingestellt worden, davon kommen 32 in den Kreis Sigmaringen.

Bei ihrer Vereidigung in Albstadt-Ebingen hörten die neuen Lehrer, wie wichtig der Beruf ist und wie wichtig sie sind: „Der Schuldienst braucht sie“, sagte beispielsweise Bettina Anger, Beauftragte für Chancengleichheit beim Schulamt Albstadt. Laut Maximilian Groß, stellvertretender Amtsleiter und Schulamtsdirektor, ist das Schulamt personell in den Grund-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen sowie der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren „auf Kante genäht“, was die Nachbesetzung anbelangt. Auch die Schulen sind vom Fachkräftemangel betroffen, sagte Groß. So war es auch nicht verwunderlich, dass vor der Vereidigung in den Begrüßungsworten oft die Rede von einer angespannten Lehrersituation war.

Ohne die am Montag vereidigten Lehrer hätte man nicht gar nicht starten können, sagte Petra Renz, Vertrauensperson der Schwerbehinderten. Damit verdeutlichte sie, die schwierige Situation ausreichend Lehrer zu finden, wobei die Einschulungszahlen an den Grundschulen im Vergleich zum Vorjahr in den Landkreisen Sigmaringen und Zollernalb gestiegen sind. Das ergibt in Sigmaringen für private und öffentliche Schulen 33 Erstklässler mehr und im Zollernalbkreis 105.

Der Mangel führt laut Meldung des leitenden Schulamtsdirektors Gernot Schultheiß dazu, dass der AG-Bereich zurückgeführt wird, kleine Klassen zusammengelegt werden und dass im Krankheitsfall kaum Stellvertreter zur Verfügung stehen.

Hinzu kommt, dass für die besetzten Stellen teilweise mit sogenannten „Nicht-Erfüllern“ entgegengesteuert wurde. Damit sind beispielsweise Dirigenten, die Musik unterrichten oder Diplomsportler, die Sportstunden übernehmen, gemeint. Außerdem sind pensionierte Lehrkräfte im Einsatz, sagte Groß.

Geringerer Mangel an Realschulen

Einen geringeren Lehrermangel gibt es hingegen an den Realschulen. „Hier haben wir ein bisschen Reserve“, sagte Groß. Damit ist gemeint, dass momentan noch ausreichend Bewerber und damit Lehrer zur Verfügung stehen. Insgesamt ist der Landkreis Sigmaringen besser aufgestellt als der Zollernalbkreis, sagte der Schulamtsdirektor. Das hänge wohl mit der Bodenseenähe zusammen, dort würden sich mehr Bewerber finden, unter ihnen auch Tobias Deininger. Letztlich erhielt der 33-Jährige eine Stelle im Sigmaringer Landkreis. In der Grundschule Bingen wird er eine vierte Klasse unterrichten. Auch wenn seine neue Arbeitsstätte nicht im gewünschten Landkreis liegt, sei die Arbeit schön, sagte er. „Es wird nie langweilig“, sagte der 33-Jährige. Die Idee Lehrer zu werden, kam bei Deiniger während seiner Zivildienstzeit auf, die er in einer Kita absolvierte.

Eine bewusstere Entscheidung für Sigmaringen traf Kathrin Hauptmann. „Der Kreis liegt super und ist familienfreundlich“, sagte die 29-Jährige. Sie hat sich als Gymnasiallehrerin für die Grundschule qualifizieren lassen. Kathrin Hauptmann wird nun in dieser Woche eine erste Klasse in Veringenstadt in Empfang nehmen, etwas auf das sie sich freue. „Die Neugierde der Kinder“ ist aus ihrer Sicht etwas, dass den Beruf ausmacht, dadurch sei jeder Tag unterschiedlich.

Anna Skawski stimmt ihrer Kollegin zu, was die Gründe für eine Lehrtätigkeit in Sigmaringen betrifft. „Ich würde gar nicht nach Berlin gehen wollen“, sagte die 32-Jährige. Zwar sind Städte laut Statistik bei den Lehrern beliebter, wie auch Maximilian Groß vom Schulamt sagt. Freiburg oder Ulm seien Beispiele dafür. Die Arbeit an kleineren Schulen sei schöner, argumentierte hingegen Anna Skawski. Sie wird als Klassenlehrerin an der Härleschule in Pfullendorf eine erste Klasse unterrichten.