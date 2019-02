Lehrergewerkschaft bereitet Personalratswahl vor

Im Mittelpunkt der jüngsten Vorstandsitzung im Kreisverband Sigmaringen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind weitere Vorbereitungen zu den Personalratswahlen gestanden. Vorsitzende Jutta Koppenberg und Thomas Seßler vom Vorstandsteam informierten über den aktuellen Stand. Die Wahlen finden Mitte Mai dieses Jahres statt. Mit der GEW im Zollern-Alb-Kreis werde konstruktiv zusammengearbeitet, denn beide Kreise bilden zusammen den Personalrat im Schulkreis. In diesem Zusammenhang wurde auf die Personalversammlung hingewiesen, die ganztägig am Donnerstag, 28. März, für alle Lehrkräfte des Schulkreises in der Alemannenhalle in Stetten am kalten Markt stattfindet. Dort wird die Vorsitzende der GEW Baden-Württemberg, Doro Moritz, sprechen.

Am Samstag, 23. März lädt der GEW-Kreisverband zu einem Kabarett-Abend in die Aula der Bilharzschule in Sigmaringen ein. Beginn ist um 19 Uhr. Unterhaltsames und Aktuelles aus der Schule präsentieren „Die Lehrer – Munz & Ruppenthal“. Uli Springmann, der die GEW beim DGB vertritt, informierte über drei Veranstaltungen in den kommenden Wochen. Am Dienstag, 26. Februar, um 19 Uhr zum Internationalen Frauentag im Alten Schlachthof in Sigmaringen, tritt das Kabarett „Frauengold“ mit dem Programm „Mit Glanz und Gloria“ auf. Am 23. März und am 6. April möchten die Gewerkschaften zu den Kommunal- und Europawahlen aufrufen. Dies geschieht jeweils auf dem Karlsplatz in Sigmaringen.

Mit einem Essen sowie einer spontan gebildeten Gesangsgruppe gratulierte und ehrte der GEW-Ortsverband Sigmaringen langjährige, treue Kollegen. Vorsitzender Dieter Hörnlein überreichte die Urkunden an Brigitte Wiest und Gerold Witzany, die beide schon 50 Jahre bei der GEW sind. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Dorrit Auerbacher, Detlef Behrens, Siegfried Franz, Ulrike Magri, Heike Potthof-Scherer, Beate Schreiben, Monika Sick, Renate Supp und Maria Luise Wortmann geehrt. Klaus Peter Schmittem und Christa Tillessen-Rometsch gehören seit 30 Jahren zur Bildungsgewerkschaft. Eine weitere große Zahl von Mitgliedern erhielt für zehn- und 20-jährige Treue ebenso eine Urkunde. Allen galt ein Jubellied, musikalisch begleitet von Dieter Hörnlein, sowie Beifall der Anwesenden.