Lehrer brechen in eine neue Lebensphase auf

Am Ende des Schuljahres 2020/21 verabschiedet sich die Theodor-Heuss-Realschule von Kollegen und Mitarbeitern, das geht aus einer Pressemeldung der Schule hervor. Während die Schülerinnen und Schüler in die Sommerferien aufbrechen, bedeutet das Ende des Schuljahres für vier Kolleginnen und Kollegen den Aufbruch in eine neue Lebensphase.

Mit Brigitte Schröck geht die gute Seele der Realschule in Rente: Die Schulsekretärin war 25 Jahre lang unermüdlich im Einsatz für die gesamte Schulgemeinschaft. Das Sekretariat glich oft einem Taubenschlag und doch hatte sie immer ein offenes Ohr für die großen und kleinen Sorgen. „Ihre Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und ihr organisatorisches Geschick machten sie zu einem der Mittelpunkte der Schule“, heißt es in der Mitteilung. Mit Claudia Keller wurde eine Nachfolgerin gefunden, die bereits mitten in der Einarbeitungsphase steckt.

Albert Maier war seit 1992 an der Theodor-Heuss-Realschule als Mathematik- und Sportlehrer tätig. Generationen von Schülerinnen und Schülern bereitete er auf die Abschlussprüfungen vor. Die Schülerinnen und Schüler schätzten, dass er Mathe richtig gut erklären konnte, informiert die Schule. Gleichzeitig war er Herr über unzählige Schulbücher, die er verwaltete.

Angelika Rother verstärkte das Team der Theodor-Heuss-Realschule seit 2006. Als Lehrerin für die Fächer Deutsch, Geografie und Gemeinschaftskunde lebte sie ihren Beruf immer als Berufung. Sie unterrichtete nicht nur Deutsch, sondern schrieb auch selbst einen Roman. Die Schülerinnen und Schüler spürten ihr die Freude am Unterrichten an, beschreiben es die Verantwortlichen in der Mitteilung.

Werner Oswald kann auf 41 Jahre Berufsleben zurückblicken, davon unterrichtete er zwölf an der Theodor-Heuss-Realschule. Der Lehrer für Englisch und katholische Religion pflegte einen offenen und humorvollen Umgang mit seinen Schülerinnen und Schülern, wobei ihm die Vermittlung von Werten genauso am Herzen lag, wie die von Wissen, heißt es in der Pressemeldung der Schule.

Neben diesen drei Pensionären, wurden zwei weitere Lehrkräfte von der Theodor-Heuss-Realschule verabschiedet. Samuel Schneemann wird wunschgemäß in den Landkreis Ravensburg versetzt. Er unterrichtete Mathe, Bio, Geographie, WBS mit Gemeinschaftskunde und war zudem für die Verwaltung des Lernsystems Moodle verantwortlich. Die Anwärterin Isabel Gussmann hat ihren Vorbereitungsdienst erfolgreich beendet und kann im September eine Stelle in der Realschule Riedlingen antreten.