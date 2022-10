Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kürzlich stellten Bruder Felix Weckenmann, Mönch und Gärtner des Klosters Beuron, und Dekanatsreferent Frank Scheifers ihr gemeinsames Buch „Leben heißt sich wandeln – Was wir von Wachstumsprozessen in der Natur für die Kirche lernen können“ im Bildungszentrum Gorheim in Sigmaringen vor. 40 Besucherinnen und Besucher waren der Einladung zum Vortrag mit Buchvorstellung gefolgt, darunter auch Gerlinde Kretschmann, die Frau des Ministerpräsidenten. Verleger Armin Gmeiner vom Gmeiner-Verlag berichtete in seiner Begrüßung von der spannenden Entstehung des Buches, das in dem Verlag erschienen ist. Frank Scheifers und Felix Weckenmann stellten dann in einem lebendigen Dialog ausgewählte Passagen aus dem Buch vor. Dazu wurden einige der wunderschönen und sehr eindrücklichen Naturfotos von Bruder Felix aus Garten und Umgebung des Klosters Beuron gezeigt, die Bruder Felix erläuterte. Es waren ermutigende und hoffnungsvolle Bilder sowie Gedanken. Im Anschluss an den Vortrag ergaben sich bei Getränken und einem kleinen Imbiss, der von Beate Walter vorbereitet war, noch viele interessante Gespräche. Frau Iris Strobel von der Klosterbuchhandlung Beuron hatte einen Büchertisch vorbereitet.