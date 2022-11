LEA: Das steckt hinter den vielen Einsätzen

Seit Montag hat das Polizeipräsidium Ravensburg die Präsenz von Einsatzkräften in Sigmaringen verdoppelt. Der Grund dafür ist die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) und das sinkende Sicherheitsgefühl der Sigmaringer.

Das hat der stellvertretende Leiter des Polizeipräsidiums Fred Braun in der Sondersitzung des Gemeinderats, bei der etliche Bürger ihren Unmut geäußert haben, vor zwei Wochen angekündigt. Inzwischen sind den Worten Taten gefolgt. Warum das nötig ist, zeigt sich seitdem immer wieder durch größere Polizeieinsätze auf dem früheren Kasernenareal.

Vorfall mit Gruppe am Dienstag

Zu dem aktuellsten Einsatz ist es am Dienstagabend gekommen. Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei nach eigenen Angaben vom Sicherheitspersonal alarmiert, nachdem ein Streit zwischen zwei Bewohnern eskaliert ist: Bei dem Vorfall hat ein 25-Jähriger einen 26 Jahre alten Bewohner in der Kantine angegriffen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Aufgrunddessen solidarisierte sich eine Gruppe von mehreren hundert Menschen mit dem Opfer, woraufhin die Lage laut Polizei hochkochte.

Sicherheitspersonal schreitet ein

Das Sicherheitspersonal verhinderte ein Aufeinandertreffen der beiden Gruppen. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen derweil den 25-jährigen Angreifer in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf begab sich die größere der beiden Gruppen vor ein Wohngebäude der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Mehrere angeforderte Polizeistreifen lösten die Ansammlung auf und beruhigten die Lage vor Ort wieder.

Der 25-Jährige musste die Nacht in einer Zelle beim Polizeirevier Sigmaringen verbringen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Polizei rückt stärker aus, um Ansammlungen zu verhindern

Vergleichbare Vorfälle habe es in den vergangenen 14 Tagen dreimal gegeben, teilt Polizeisprecherin Daniela Baier mit. „Weil sich die Bewohner teilweise mit ihren Landesmännern solidarisieren, schickt die Polizei im Einzelfall mehr Polizeikräfte vor Ort, um entsprechende Ansammlungen zu verhindern“, so erklärt Baier auch die Tatsache, dass häufiger mehrere Einsatzkräfte in die LEA ausrücken.

Diese Einsätze gab es in den vergangenen zwei Wochen

Insgesamt handelt es sich um 22 Einsätze in den vergangenen zwei Wochen. 13 von ihnen seien Straftaten, darunter neben den Körperverletzungen auch ausländerrechtliche Straftaten wie das zu späte Beantragen von Asyl.

Auch Beleidigungen, Sachbeschädigung, Bedrohung, Drogenbesitz und Hausfriedensbruch gehören zur Liste. Bei den neun übrigen Einsätzen handele es sich unter anderem um medizinische Notfälle, alkoholisierte Menschen, Suizidversuche, Fehlalarme und Vandalismus.