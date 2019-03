Lauftreff Sigmaringen startet am Samstag in die Saison

Der Lauftreff Sigmaringen lädt unter dem Motto „Vogel fliegt – Fisch schwimmt – Mensch läuft“ alle sportlich interessierten Mitbürger zur Eröffnung der Laufsaison 2019 herzlich ein. Es ist Allgemeingut, dass Sport und Bewegung in der Natur zu den besten Grundlagen für einen fitten und gesunden Alltag gehören. Treffpunkt ist am Samstag, 16. März, um 15 Uhr beim Trimm-Dich-Pfad bei den „Sieben Kirschbäumen“ oberhalb des Sandbühlstadions. Es wird für die Läufer, Nordic-Walker und Walker eine gemeinsame Aufwärmgymnastik angeboten, dann geht es in verschiedenen Gruppen, je nach Kondition, auf die Strecke. Nach Abschluss des Trainings bietet der Lauftreff kostenlos noch eine kleine Erfrischung für die Teilnehmer an. Der Lauftreff freut sich über eine rege Beteiligung.