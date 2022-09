Lauf gegen den Hunger an der GSS

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich steht die vollständige Spendensumme fest, welche die Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Schule in Sigmaringen bei ihrem Lauf gegen den Hunger im Mai diesen Jahres erlaufen haben (Foto: Vor dem Zieleinlauf). Nach Angaben der Hilfsorganisation ging die sagenhafte Spendensumme von 10 472,30 Euro ein. Allen Unterstützern, Spendern und Helfern ein herzliches Dankeschön. Vor allem die Kinder haben sich gewaltig ins Zeug gelegt und bei hochsommerlichen Temperaturen unzählige Runden gedreht. Die Sponsoren honorierten jede Runde mit einem selbstgewählten Spendenbeitrag. Mit dem Geld wird weltweit Menschen in Not geholfen. Foto: Uli Biesel