Lastwagen kollidiert mit Auto

Weil ein 48-jähriger Lastwagenfahrer am Donnerstagmittag in der Mühlbergstraße, Fahrtrichtung Sigmaringendorf, beim Fahrstreifenwechsel das Auto einer neben ihm fahrenden 56-Jährigen nicht rechtzeitig gesehen hat, ist es zu einem Unfall gekommen. Während am Lastwagen geringer Sachschaden entstand, beträgt dieser beim Auto etwa 2000 Euro.