Lappalie löst Streit in Kneipe aus

Bei einem handfesten Streit in einer Gaststätte in der Fürst-Wilhelm-Straße in Sigmaringen am Samstag gegen 2 Uhr ist ein Gast gegen einen Barhocker geschleudert und verletzt worden. Ein 23-jähriger Gast und eine dreiköpfige Personengruppe waren wegen eines geworfenen Papierkügelchens in Streit geraten. Laut Polizeibericht kam es daraufhin zu wilden Beleidigungen. Schließlich packte der Angreifer zwei Gäste am Hals und eine Person wurde gegen einen Barhocker geschleudert. Bei diesem Vorgang verletze sich ein 22-Jähriger leicht am Bein. Der Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.