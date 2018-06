Landwirte und Techniker messen sich

Auszubildende der Landwirtschaftlichen Berufsschule haben sich am Berufswettbewerb der deutschen Landjugend in der Bertha-Benz-Schule beteiligt. Mit dabei waren auch Schüler der Albert-Reis-Technikerschule.

Vier Schüler aus dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr der Landwirte qualifizierten sich für den Landesentscheid im März. Den ersten Preis erhielt Christian Erhardt, gefolgt von Julia Jäger. Sandra Späh erreichte den dritten Platz und Felician Schäfer wurde Vierter. Bundesweit messen sich bei dem Wettbewerb, der alle zwei Jahre veranstaltet wird, rund 10000 junge Fachkräfte der Haus-, Land-, Tier- und Forstwirtschaft sowie dem Weinbau miteinander.

In diesem Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto „Grüne Berufe sind voller Leben – Wachstum, Stärke, Leidenschaft“. Hauptorganisatoren waren der Bauernverband Biberach-Sigmaringen und der Fachbereich Landwirtschaft am Landratsamt Sigmaringen. Über den regionalen Vorentscheid, der in der Bertha-Benz-Schule stattfand, können sich die Sieger zum Landesentscheid und dort weiter zum Bundesentscheid qualifizieren.

Im schriftlichen Teil des Wettbewerbs mussten verschiedene Aufgaben zur Allgemeinbildung gelöst werden. Im berufstheoretischen Teil wurde das Wissen in den Bereichen Pflanzenbau, Landtechnik und Tierhaltung getestet.

Betriebe vorgestellt

In einer Präsentation stellten die Azubis den elterlichen Betrieb oder ihren Ausbildungsbetrieb vor. Im letzten Teil des Wettbewerbs mussten die Azubis ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Beim großen Traktor galt es, den Fehler zu finden, den die Prüfer unter der Haube eingebaut hatten. Besonders knifflig war die Aufgabe, aus einer Mutter und einer Schraube einen Flaschenöffner anzufertigen.

„Mit diesem Wettbewerb haben Sie Werbung sowohl für sich als auch für Ihren Beruf gemacht. Machen Sie weiter so und seien Sie stolz auf sich und Ihren tollen Beruf“, sagte Schulleiter Christian Roth bei der Sieger-ehrung. Hubert Hopp, der stellvertretende Kreisobmann des Bauernverbandes Biberach-Sigmaringen lobte das Engagement der Auszubildenden. Gemeinsam mit dem ersten Landesbeamten Rolf Vögtle überreichte er die Urkunden und Preise.