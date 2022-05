Landtagswettbwerb für politische Bildung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alljährlich ruft der Landtag Schüler*innen aus Baden-Württemberg auf, zu brisanten politischen Themen Stellung zu nehmen. Der Wettbewerb will Jugendliche auf Politik neugierig machen und sie zu kritischem Engagement für die Demokratie anspornen. In diesem Jahr konnten Schüler der Bertha-Benz-Schule ihre Erfolgsserie fortsetzen. Mit Philipp Herrmann und Jan Merz aus dem Technischen Gymnasium wurden zwei Schüler aus Sigmaringen mit einem ersten Preis ausgezeichnet. Sie hatten sich sehr fundiert, sachlich und vorurteilsfrei mit der brisanten Frage beschäftigt, ob und in welchem Rahmen Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte von Abgeordneten möglich sein sollten.

Die Jury des Landtags zeigte sich überzeugt von ihren Ausführungen und prämierte ihre gemeinsame Facharbeit mit je einer Silbermünze des Landes sowie einem Preisgeld von jeweils 400 Euro. Ein weiterer Schüler wurde mit einem zweiten Preis und vier Schüler mit einem dritten Preis ausgezeichnet. Sie erhielten dafür jeweils eine Tasche der „Lederschmiede“ Stuttgart sowie eine geprägte Urkunde des Landtags. Insgesamt 22 Schüler*innen der ersten Jahrgangsstufe des Technischen Gymnasiums hatten ihre Arbeiten beim Wettbewerb eingereicht, unterstützt durch ihren Deutschlehrer Roger Orlik.

Die Preisverleihung gestaltete der stellvertretende Schulleiter Ottmar Frick. Er gratulierte den Schülern zu ihrem Erfolg und ermutigte sie dabei dazu, sich auch in Zukunft kritisch mit politischen Themen auseinanderzusetzen und konstruktiv an Diskussionen teilzunehmen. Eine pluralistische Demokratie lebe von einer solchen Teilhabe, ein „Das geht mich nichts an“ funktioniere nur in Diktaturen. An Aufgaben werde es heutigen Jugendlichen jedenfalls in Zukunft nicht mangeln: „Ob Klimakrise, Kriege oder die völlig auf den Kopf gestellte Energiepolitik – ein ‚weiter so!‘ kann es gar nicht geben“.

Auch die beiden Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Sigmaringen, Andrea Bogner-Unden (Bündnis90/Die Grünen) und Klaus Burger (CDU) ließen den Preisträgern ihre herzlichen Glückwünsche schriftlich oder per Videobotschaft zukommen. Als besondere Anerkennung wurde die teilnehmende Klasse zu einem Besuch in den Stuttgarter Landtag eingeladen.

Erste Preise: Philipp Herrmann, Jan Merz; Zweiter Preis: David Mittelbach; Dritte Preise: Maxim Kopysov, Emil Moritz, Marcel Uscinski, Marlon Wolf.