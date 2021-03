Landtagswahl 2021 - Newsblog für den Wahlkreis Sigmaringen

In unserem Newsblog halten wir Sie den gesamten Wahlabend über mit aktuellen Informationen und Entwicklungen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg auf dem Laufenden. Hier finden Sie Ergebnisse und Reaktionen aus dem Wahlkreis Sigmaringen.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet

Zahl der Briefwähler steigt an

++ 16.21 Uhr - In den Wahllokalen

in Bad Saulgau ist wenig Betrieb:

Keine Schlangen, dafür jede Menge Abstand. Die Wahlhelfer in den Wahllokalen in Bad Saulgau mussten am Sonntagmorgen nicht allzu viele Wähler bei der Landtagswahl betreuen. Es galten die Hygieneregeln. Im Wahllokal in der Berta-Hummel-Schule waren zwei Wahlkabinen mit dem Mindestabstand aufgebaut, die Wahlhelfer befanden sich hinter Plexiglasscheiben. Kugelschreiber mussten entweder von zu Hause mitgebracht werden oder es gab einen Stift am Empfangstisch, der nach Hause genommen werden durfte. Der schwache Andrang in den Wahllokalen hängt auch mit dem hohen Anteil an Briefwählern zusammen. Rund die Hälfte der Wähler in diesem Wahlbezirk hatten Briefwahlunterlagen angefordert.

++ 16 Uhr - Viele Briefwähler:

Bis 18 Uhr haben die Wahllokale im Landkreis Sigmaringen noch geöffnet. Viele Wählerinnen und Wähler haben aber bereits vor diesem Sonntag gewählt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Briefwahl wieder beliebter. In der Stadt Sigmaringen dürfen beispielsweise 11 650 Menschen wählen. 3566 Wahlberechtigte davon haben einen Wahlschein beantragt, der zur Briefwahl berechtigt.