Landratsamt verbietet Demos vor Kretschmanns Privathaus

In den Straßen rund um das Privathaus des Ministerpräsidenten im Sigamringer Ortsteil Laiz dürfen ab Freitag, 18. Februar, keine Kundgebungen und Corona-“Spaziergänge“ mehr abgehalten werden. Wie das Landratsmt am Donnerstagabend mitteilt, gilt das sogenannte Versammlungsverbot vorerst bis zum 15. März. Die Behörden reagieren damit auf die Protestzüge von Corona-Skeptikern, die am Sonntag und Montag das Haus des baden-württembergischen Regierungschefs belagert hatten.

Über das Verbot entschied das Landratsamt, das als Versammlungsbehörde Demonstrationen und andere Zusammenkünfte im Namen des Versammmlungsgesetzes genhemigen muss. Wie Pressesprecher Tobias Kolbeck mitteilt, wollen die Behörden mit den Verbot den „Schutz der Privatsphäre und der Persönlichkeitsrechte des Ministerpräsidenten und seiner Familienangehörigen“ verbessern.

Laut dem Landratsamt schließt die Polizei nicht aus, dass in den kommenden Tagen mit weiteren unangemeldeten „Spaziergängen“ oder Aufmärschen vor dem Wohnhaus der Familie Kretschmann zu rechnen ist.

Das Versammlungsverbot umfasst die Donautalstraße, den Litschenberg, die Hauptstraße ab dem Einmündungsbereich zur Römerstraße bis einschließlich dem Kreuzungsbereich Donautalstraße / Unterdorfstraße sowie die Römerstraße von der Ortsmitte kommend bis einschließlich der Einmündung Litschenberg. Ebenso wird die Franz-Eisele-Straße vom Kreuzungsbereich Hauptstraße bis zur Einmündung „Am Rathaus“ erfasst. Die Abgrenzung des Versammlungsverbotes sei eng zwischen Polizei und Versammlungsbehörde abgestimmt worden, teilt Kolbeck weiter mit.

Die Polizei werde Verstöße das Verbot konsequent zur Anzeige bringen. Verstöße würden mit einem Bußgeld von bis zu 500 Euro geahndet. Die Verfügung kann auf der Homepage des Landratsamtes eingesehen werden.