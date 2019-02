Landratsamt hebt Tempo 30 teilweise auf

Das Tempo 30 auf der Hohenzollernstraße beim Krankenhaus gilt nur noch, wenn tatsächlich rund um das neue Parkhaus gearbeitet wird. Die Schilder werden in dieser Zeit verdeckt. Dies teilt der Pressesprecher des Landratsamts, Tobias Kolbeck, auf Anfrage mit. Die Behörde kommt mit dieser Entscheidung der Anregung des SZ-Lesers Bernhard Boll nach, der in der Nähe wohnt. „Seit Dezember tat sich an der Baustelle nichts, deshalb fand ich Tempo 30 unberechtigt“, sagte er. Die Entscheidung des Landratsamts findet Bernhard Boll gut.