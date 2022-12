Landratsamt hat vor Dreikönig geschlossen

Das Landratsamt Sigmaringen ist in der Zeit vom 27. bis 30. Dezember zu den regulären Öffnungszeiten mit vorheriger Terminvereinbarung erreichbar. In der Zeit vom 2. bis 5. Januar 2023 bleibt das Landratsamt geschlossen.

Die Kfz-Zulassungsstelle in Pfullendorf ist jedoch auch in der ersten Januarwoche nach vorheriger Terminvereinbarung erreichbar. Die Entsorgungsanlage Ringgenbach mit Abfallumladestation, Recyclingstation und Grünkompostanlage ist am 24. Dezember, sowie im Zeitraum vom 31. Dezember bis einschließlich Sonntag, 8. Januar, für Bürgerinnen und Bürger geschlossen. Vom 27. bis 30 Dezember sind Anlieferungen zu den üblichen Öffnungszeiten möglich: Dienstag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr.

Die Öffnungszeiten der Recyclinghöfe über die Feiertage und den Jahreswechsel können bei den Gemeindeverwaltungen erfragt werden oder aus den jeweiligen Mitteilungsblättern entnommen werden. Um Schlangen zu vermeiden bittet die Kreisabfallwirtschaft darum, nur das notwendigste zu entsorgen, auf Entrümplungen zu verzichten und die Abfälle gut vorzusortieren.