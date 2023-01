Landratsamt bietet Infoabend zu Jugendschutz bei Festen und Partys

Gerade auch für junge Heranwachsende sind Feste und Partys ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens. Als Festveranstalter tragen Vereine und Verbände die Verantwortung dafür, dass alle rechtlichen Vorgaben, insbesondere diejenigen des Jugendschutzes, eingehalten werden. Daher bietet der Landkreis Sigmaringen, Fachbereich Jugend, gemeinsam mit dem Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg am Mittwoch, 18. Januar, um 18 Uhr einen Informationsabend im Landratsamt Sigmaringen, Sitzungssaal beim Haupteingang, für Festveranstalter an. Vertreter der Vereine und Verbände, aber auch all diejenigen, die regelmäßig Feste, Partys und Events organisieren, sind dazu eingeladen.

Mitarbeiter des Jugendamtes des Landkreises Sigmaringen und der Polizei werden einen Überblick über die aktuell geltenden Vorschriften im Jugendschutz geben. Außerdem werden sie aus ihrer 15-jährigen Erfahrung mit der „Festkultur“ berichten und Hinweise und wichtige Tipps für einen reibungslosen Ablauf von Festen und Veranstaltungen geben.

Die Anmeldung zum Informationsabend erfolgt über die Homepage www.landkreis-sigmaringen.de. Die Teilnahme ist kostenlos, für weitere Fragen steht Dietmar Unterricker unter der Telefonnummer 07571/102-4270 oder per Mail an dietmar.unterricker@lrasig.de zur Verfügung.