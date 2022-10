Mehr Geld für Flüchtlinge: Landrätin hält Ukraine-Bonus für einen Fehler

Die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle (CDU) hält es für einen Fehler, Ukrainer in Deutschland besser zu behandeln als Flüchtlinge aus anderen Staaten. „Wir schaffen damit Anreize für Geflüchtete, die bereits in anderen europäischen Ländern sichere Orte gefunden haben, nach Deutschland zu kommen. Im Hinblick auf die europäische Solidarität ist dies der falsche Weg“, sagt Bürkle auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Ukrainer erhalten Arbeitslosengeld II, was von den Jobcentern ausbezahlt wird. Die Sätze für Flüchtlinge aus anderen Staaten fallen niedriger aus.

Ehemalige Kaserne bietet 600 Plätze

„Wir müssen aufhören, Signale zu senden wie: In Deutschland ist alles ganz easy.“ Durch stetig steigende Flüchtlingszahlen sieht die Sigmaringer Landrätin Probleme auf die Kommunen zukommen. „Wir schaffen es im Kreis Sigmaringen gerade noch, keine Turnhallen beziehen zu müssen.“

Das liegt unter anderem daran, dass der Landkreis in der früheren Oberschwabenkaserne in Hohentengen weitere Kapazitäten schaffen kann. Die Zahl der Plätze wird auf 600 erhöht.

Landkreis will Gemeinden nicht überfordern

Laut aktuellen Zahlen wurden dem Kreis im August und September wöchentlich zwischen 40 und 50 Flüchtlinge zugewiesen. Das Landratsamt versuche zu „puffern“, um die Gemeinden nicht zu überfordern.

Trotzdem müssten dringend neue Wohnungen gefunden werden, damit Menschen eine Bleibe fänden, wenn der Landkreis sie in die Gemeinden verlege.

Sobald Menschen in Turnhallen leben müssten, seien Konflikte vorprogrammiert. Verglichen mit dem Jahr 2015 seien 2022 mehr Flüchtlinge nach Baden-Württemberg gekommen, sagte die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende.

Im Kreis Sigmaringen sind bislang rund 3300 Ukrainer angekommen.

Ein gesellschaftliches Problem

Die Gesellschaft werde zusehends gefordert, da Plätze in Schulen und Kindergärten und in Einrichtungen, die Sprachkurse anbieten, begrenzt seien.

„Die Situation ist angespannt und brutal fordernd“, sagt die Landrätin. Für den deutschen Arbeitsmarkt sieht Bürkle eine Chance, da die Ukrainer willens seien, sich schnell zu integrieren.

Warnung der Landrätin

Vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen um eine mögliche Ausweitung der Leistungen für alle Asylbewerber warnt die Landrätin: „Wir sollten die Leistungsausweitung auf weitere Asylantragsteller nicht wiederholen, dafür ist die Lage zu angespannt.“

Vertreter des baden-württembergischen Landkreistags hatten davor gewarnt, vor wenigen Tagen argumentierte der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, gegenüber „Bild“ in eine ähnliche Richtung.