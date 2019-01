Landrätin Bürkle: „Wir müssen runter von unseren Sofas“

Vor mehreren Hundert Gästen im Landratsamt hat Landrätin Stefanie Bürkle am Mittwochabend gesagt, dass 2019 zum Schicksalsjahr werden könnte. „Es könnte, aber es muss nicht unbedingt, denn es liegt mitunter auch an uns“, sagte die Chefin des Landratsamts.

Die Großwetterlage bereite ihr Sorge, da sich der Landkreis davon nicht abkoppeln könne. Bürkle nannte als Eckpunkte den Ende März anstehenden Brexit und die für Mai terminierte Europawahl, in der die Menschen entscheiden müssten, was für ein Europa sie wollten: „Ein Europa der Abschottung, der Egoismen und der Populisten oder ein mehr an Europa.“ Ein Europa, das sich unter anderem auf eine gemeinsame Sicherheitspolitik, auf eine gemeinsame Migrationspolitik und auf eine gemeinsame Finanzpolitik verständige und seine Rolle in der Weltpolitik festige. Bürkle ging noch einen Schritt weiter: Europa müsse sich im Spiel der Kräfte zwischen China, Amerika und Russland behaupten.

Aus Sicht der Landrätin geht es darum, den Frieden, die Freiheit und die Chancengleichheit an die Kinder weiterzureichen. Es gehe schlichtweg darum, die Demokratie zu verteidigen.

Aus diesem Grund forderte sie die Bürger dazu auf, sich für das einzusetzen, was ihnen wichtig sei. „Wenn wir unsere Demokratie bewahren wollen, dann müssen wir runter von unseren Sofas.“

Zumutungen offener Gesellschaft aushalten

Zu einer Demokratie gehöre, dass Menschen nicht einer Meinung seien, dass es Konflikte, Widersprüche gebe. Menschen müssten die Zumutungen einer offenen Gesellschaft aushalten, sagte Bürkle. Sie benötigten einen klaren Kompass, müssten das Gemeinwohl im Auge behalten und in der Lage sein, sich in andere hineinzuversetzen.

„Wir brauchen Menschen, die für unsere Demokratie brennen und nicht müde werden, für ihre Überzeugungen zu werben“, sagte Bürkle. Mit diesen Worten fordert die Landrätin die Einwohner des Landkreises auf, sich für die Gemeinderats- und Kreistagswahlen zur Verfügung zu stellen.

2019 solle, so Bürkle, kein Schicksalsjahr, sondern ein die Demokratie stärkendes Jahr werden.