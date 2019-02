Landrätin Bürkle erhält in Tübingen Narrenkappe

Die Narrenkappe des Regierungspräsidiums Tübingen ist am Dienstag an die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle verliehen worden. Als Fahrradfahrer verkleidet begrüßte Regierungspräsident Klaus Tappeser (links) in Versform Hästräger der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, des Alemannischen Narrenrings, des Närrischen Freundschaftsrings Neckar-Gäu, der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte, des Narrenfreundschaftsringes Zollern-Alb, des Verbandes Alb-Bodensee-oberschwäbische Narrenvereine, der Narrenfreunde Heuberg und des Narrenrings Alb-Lauchert. Die Laudatio auf Bürkle hielt der frühere Landrat des Alb-Donau-Kreises, Heinz Seiffert (rechts auf dem Bild), dem im vergangenen Jahr die Narrenkappe verliehen wurde. Foto: Regierungspräsidium