Landkreis startet Sonder-Impfaktion für Kinder

Kinder ab 5 Jahren können sich bei Kinderärzten oder auch bei einer Sonderaktion im Impfstützpunkt Sigmaringen impfen lassen. Dort können sie am 8. Januar die Erstimpfung und am 29. Januar die entsprechende Zweitimpfung mit dem Impfstoff Biontech erhalten. Das teilt das Landratsamt mit.

Da der Kinderimpfstoff extra bestellt werden muss, ist eine Terminreservierung für die Sonderaktion am Samstag, 8. Januar, im Impfstützpunkt Sigmaringen auf der Internetseite des Landkreises erforderlich.

Empfohlen ist die Kinderimpfung laut Pressemitteilung des Landratsamtes bei Kindern mit Vorerkrankungen, allerdings können auf Wunsch auch gesunde Kinder geimpft werden. Am Dienstag, 4. Januar, informiert Prof. Franz Konrad, ärztlicher Leiter des Impfstützpunktes interessierte Eltern um 12.30 Uhr im Impfstützpunkt Sigmaringen über die Impfung und beantwortet im Nachgang auch individuelle Fragen in vertraulichen Einzelgesprächen. Beratungen bieten auch Kinderärzte an.

Außerhalb der Sonderaktion wird im ehemaligen „Medimax“-Gebäude in den Sigmaringer Käppeleswiesen weiterhin montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr geimpft. Am 30. Dezember von 9 bis 16 Uhr und am 6. Januar sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. In der Zeit von Silvester bis einschließlich 2. Januar bleibt der Impfstützpunkt geschlossen.

Wer sich ganz ohne Wartezeit impfen lassen möchte, sollte sich einen Termin auf der Internetseite des Landkreises reservieren. Kurzentschlossene ohne Termin sind jedoch laut Pressemitteilung ebenfalls willkommen.