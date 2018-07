Landkreis setzt neues Zugpaar zwischen Sigmaringen und Fridingen ein

Ab dem 10. September, zu Beginn des kommenden Schuljahrs, soll von Montag bis Freitag ein zusätzliches Zugpaar zwischen Sigmaringen und Fridingen verkehren. Das berichtet das Landratsamt. Max Stöhr, Leiter des Fachbereichs Kommunales und Nahverkehr, wird in einer Pressemitteilung zitiert: „Immer mehr Schüler, Auszubildende und Arbeitnehmer pendeln vom Donautal in Richtung Sigmaringen oder Tuttlingen. Wir haben die Nachfrage im Blick. Deshalb freut es uns, dass das Land auf unsere Anregung hin eine zusätzliche Verbindungen eingerichtet hat.“

Der Zug startet um 6.24 Uhr in Sigmaringen und kommt um 6.52 Uhr in Fridingen an. Um 6.59 Uhr fährt der Zug dann von Fridingen wieder zurück nach Sigmaringen, wo er um 7.25 Uhr ankommt. „Die Verbindung nutzt vor allem Schülern aus dem Bereich Tuttlingen und Beuron, die nun auf schnellem Wege und exakt zu Beginn der ersten Stunde ankommen“, so Stöhr. Bisher hätten die Schüler eine komplizierte und mehr als eine Stunde früher verkehrende Busverbindung benutzen müssen, die künftig entfallen könne.

Für Pendler sei die Verbindung wegen des direkten Anschlusses nach Ehingen und Ulm interessant. In Fridingen bestehen Anschlüsse auf den Ringzug in und aus Richtung Immendingen und Tuttlingen. Folgende Halte hat die DB Zug-Bus Regionalverkehr vorgesehen: Der Regional-Express (RE) 22318 fährt in Sigmaringen um 6.24 Uhr ab, in Hausen im Tal hält er um 6.39 Uhr, Beuron: ab 6.45 Uhr und Fridingen: 6.52 Uhr. Der RE 22318 hält in Fridingen um 6.59 Uhr, Beuron: 7.03 Uhr, Hausen im Tal: 7.09 Uhr und Ankunft in Sigmaringen ist um 7.25 Uhr.