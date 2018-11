Landkreis kauft ein Werk Ernst Lorchs

Der Landkreis kauft ein Kunstobjekt des im Juni verstorbenen Sigmaringer Künstlers Ernst Lorch.

Das 80 auf 80 cm große Objekt namens „Verhüllter Hoffnungsträger“, das zwischen 2008 und 2011 entstanden ist, zeigt die aus Verpackungsmaterialien bestehende Hülle eines gekreuzigten Christuskorpus’, der auf collagenartig geschichteten, verschiedenen Untergründen, darunter ein Verpackungskarton , angebracht ist. Das Werk soll zunächst in die Kreisgalerie kommen. „Ich würde mich aber freuen, wenn wir es auf lange Sicht in einen sakralen Raum hängen könnten“, sagte Kreisarchivar Edwin Ernst Weber, der die Kunstsammlung des Landkreises verwaltet. Das Objekt hat der Kreis für 3000 Euro erstanden.

Das Werk, das eine imposante Formsprache auszeichnet, erinnert an ein abstraktes Tafelbild und ist in den von Lorch favorisierten Tönen Gold, Blau und Braun gehalten. Es wurde zuletzt bei Lorchs Trauerfeier aufgestellt. Für die Familie des verstorbenen Künstlers, Tochter Daniela Lorch und Witwe Waltraud Lorch, hat es eine tiefe Symbolkraft – zum einen, weil es starke Bezüge zum Beruf des verstorbenen Künstlers und Restaurators aufweist, zum anderen, weil es in einer späten Lebensphase entstanden ist, in der sich Ernst Lorch vom immer wiederkehrenden Sujekt seiner mythischen Kunstfigur Elotaurus entfernt hatte. Auch für den Künstler hatte die Raumplastik wohl eine besondere Bedeutung.

Bei der Ausstellung „Was mir heilig ist“ im Rahmen des Kreiskulturschwerpunkts 2017 in der Kreisgalerie hatte Ernst Lorch, der sich als Vertreter des neuen Realismus sah, das Objekt ausgestellt. Im Katalog zur Werkschau spricht er über den besonderen Wert der Kunst für ihn: Die Kunst, in der er versinken könne, und die Familie seien ihm heilig.

Für die Familie ist der Kauf durch den Landkreis eine „Ehre“, wie Schwiegersohn und Künstler Jürgen Schulz-Lorch sagt. „Das Kunstwerk lebt durch dessen Ausstellung weiter, das ist ein kleiner Trost.“

Der Landkreis ist bereits im Besitz eines weiteren Werks von Ernst Lorch – „Kehre“, das auf Martin Heideggers Technikkritik Bezug nimmt.