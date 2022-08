Landkreis gratuliert seinen Absolventen

Zwölf Nachwuchskräfte des Landkreises Sigmaringen haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Zu den Absolventinnen und Absolventen gehören laut Mitteilung Verwaltungsfachangestellte, Vermessungstechniker, Straßenwärter, Fachinformatiker und Studierende zum Bachelor of Arts Soziale Arbeit und Sozialwirtschaft.

Claudia Wiese, Erste Landesbeamtin, ehrte die Absolventinnen und Absolventen und überreichte ihnen neben den Zeugnissen auch ein Präsent: „Zu Ihrem erfolgreichen Abschluss, mit teils hervorragenden Ergebnissen, gratuliere ich Ihnen auch im Namen von Frau Landrätin Bürkle und allen Kolleginnen und Kollegen. Sie können stolz auf sich und Ihre Leistungen sein.“

Die Nachwuchskräfte nutzten die Gelegenheit, zusammen mit den Gästen die Ausbildungsjahre Revue passieren zu lassen und präsentierten anhand einer Bildcollage ihre wichtigsten und prägendsten Erlebnisse und Momente im Landratsamt. Sie berichteten von der Einführungswoche, gemeinsamen Ausbildungsprojekten, Praxiseinsätzen, den Herausforderungen des „Homeschoolings“ und gaben einen humorvollen Einblick in ihre persönlichen „Höhen und Tiefen“.

Zum Ende der Feier stärkte Personaldezernentin Claudia Wiese die Nachwuchskräfte für ihre neuen und vielfältigen Aufgaben: „Eine Ausbildung ist der Start in eine spannende und erfolgreiche Zukunft. Mit Ihrem Abschluss und dem breitgefächerten Blick auf die Arbeitswelt einer Verwaltung sind Sie für diese nun bestens vorbereitet. Wir freuen uns, dass wir Sie alle übernehmen können und wir gemeinsam die Zukunft unseres Kreises gestalten.“

Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften ist auch in den kommenden Jahren hoch. Das Landratsamt bietet mit seiner Vielfalt an Ausbildungsangeboten sowie Berufsfeldern viele Möglichkeiten. Hierfür sucht das Karriereteam noch neue engagierte Auszubildende für die Ausbildungsgänge Straßenwärter, Vermessungstechniker, Verwaltungsfachangestellte, Fachinformatiker für Systemintegration sowie Studierende in den Studiengängen Public Management, Soziale Arbeit und Sustainable Science and Technology. Auch bietet die Kinder- und Jugendagentur ju-max ab dem 1. September wieder ein Freiwilliges Soziales Jahr an. Die Bewerbungsfrist für Ausbildung und Studium ist am 30. September. Weitere Informationen unter www.landkreis-sigmaringen.de/karriere.