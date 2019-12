Landkreis findet einen Straßenbauplaner für B311-neu

Der Landkreis Sigmaringen hat einen Straßenbauplaner für den Bau einer Umfahrungsstraße zwischen Meßkirch und Mengen gewonnen. Das hat Landrätin Stefanie Bürkle in der Kreistagssitzung am Montag bekanntgegeben. Das Straßenbauprojekt war erst durch großen politischen Druck aus der Region in den Vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen worden. Nachdem das Land klar gemacht hatte, dass es mit den Planungen der Straße nicht vor 2025 beginnen wird und zunächst andere Projekte Vorrang hätten, hat sich der Landkreis dazu entschlossen, es selbst in die Hand zu nehmen.

Landrätin Stefanie Bürkle sagte zur Unterzeichnung des Arbeitsvertrags: „Thomas Blum hat in zahlreichen Verkehrsprojekten bewiesen, dass er komplexe Projekte steuern kann.“ Er habe beispielsweise bei der Planung der B33 neu Allensbach-Konstanz, dem Urbachviadukt der B30 bei Bad Waldsee oder dem Ausbau der A8 zwischen Mühlhausen und Hohenstadt maßgeblich mitgearbeitet.

Blum hat Bauingenieurswesen im Diplom studiert und später noch einen Master im Bereich Wasser und Umwelt im Bauingenieurswesen draufgesattelt. Seit 2012 ist er Prokurist und Niederlassungsleiter der Rapp Regioplan, einem Ingenieurbüro, das verschiedene Infrastrukturprojekte plant. Auch zuvor war er in verschiedenen leitenden Positionen im Planungs- und Projektbereich tätig. „Thomas Blum hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt“, fasst es Landrätin Bürkle zusammen.

Seine Aufgabe wird es sein, die Arbeit verschiedener Fachbüros zu koordinieren und das Straßenbauprojekt bis zum Planfeststellungsbeschluss voranzutreiben. Nach Abstimmung mit seinem aktuellen Arbeitgeber kann Thomas Blum am 1. Juni 2020 beginnen.