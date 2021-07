Landestheater spielt „Der Prozess“

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 20 und 25 Euro (regulär), 18 und 23 Euro (für KuKu-Mitglieder) sowie 8 und 10 Euro (für Schüler und Studenten). Schüler bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Kartenbestellungen sind möglich dienstags und donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 07571/130 81 sowie per E-Mail an

„Der Prozess“ nach dem gleichnamigen Roman von Franz Kafka kommt in die Stadthalle Sigmaringen, denn endlich kann in Sigmaringen wieder Theater gespielt werden: Die Inszenierung des Landestheaters Tübingen ist am Donnerstag, 8. Juli, um 20 Uhr zu sehen.

Man kennt den berühmten ersten Satz: „Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.“ Im Unbehagen der Verleumdung erwacht Josef K. und findet sich wieder in den Stricken einer undurchdringlichen Justiz. An Freispruch ist nicht zu denken, allenfalls an eine Verschleppung des Prozesses, das Hinauszögern des Endes. Ein Alptraum, ein Gleichnis? Oder ein Abbild der Undurchdringlichkeit einer Bürokratie, der nicht zu entrinnen ist?

Wie Josef K. erfahren auch wir keinen Grund und keine Lösung und begeben uns mit ihm zuerst mutig auf die Suche nach Erklärungen. Erst allmählich gewinnt der Prozess Macht über sein Leben, wird die Suche nach einem Ausweg zur Lebensaufgabe selbst. Also doch mehr als ein Kriminalfall?

„Der Prozess“ (1914/15) gilt neben der „Verwandlung“ als Franz Kafkas weltweit bekanntestes Werk. Vielleicht, weil er die Erfahrung einer lebensfeindlichen und sich verselbstständigenden Bürokratie nahezu körperlich spürbar macht. In seinem Fragment gebliebenen Roman entwirft Kafka das alptraumhafte Szenario einer totalitären wie willkürlichen Staatsgewalt, der der Einzelne hilflos ausgeliefert ist.

Die Gesellschaft für Kunst und Kultur in Sigmaringen lädt alle interessierten Zuschauer zur Inszenierung des Landestheaters Tübingen ein. „Der Erfahrung des Ausgeliefertseins ist letztlich das eigene Denken des Zuschauers entgegenzusetzen“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. „Ob aber die Fragen eine Antwort finden, das ist nicht gewiss.“

Franz Kafka wurde 1883 in Prag geboren und starb 1924. Er zählt zu den bedeutendsten Autoren deutschsprachiger Literatur und veröffentlichte neben seinen Romanen eine Vielzahl von Erzählungen.