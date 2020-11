Landestheater beendet Spielpause am 1. Dezember

Endlich soll wieder Theater gespielt werden: „Kunst und Kultur“ lädt in die Stadthalle zu Bertolt Brechts Schauspiel „Der gute Mensch von Sezuan“ in einer neuen Inszenierung des Landestheaters Tübingen ein. Die Aufführung findet am Dienstag, 1. Dezember, um 20 Uhr, statt.

In Bertolt Brechts Parabelstück „Der gute Mensch von Sezuan“ (mit der Musik von Paul Dessau) sind die Dinge kompliziert: Die Götter fordern den Wasserverkäufer Wang auf, ihnen einen guten Menschen zu zeigen. Gerade auf eine Prostituierte fällt dessen Wahl, auf Shen Te, die ein hilfsbereiter Mensch ist. Ein guter Mensch, wären da nicht die alltäglichen Sorgen und Nöte. Zu viele Menschen wollen von Shen Tes Großzügigkeit profitieren. Auch an sich selbst hat sie zu denken und da fällt es schwer, weiter Gutes zu tun. Wer ein guter Mensch sein will, der stößt auf Grenzen, seien es die Mitmenschen, gesellschaftliche Zwänge, nicht zuletzt auch den Eigennutz. Shen Te verschwindet, ihr Vetter Shui Ta erscheint, ein strenger, hartherzig erscheinender Mensch. Aber was wird nun aus all den Menschen, die auf die Hilfe eines guten Menschen angewiesen sind?

Die Beantwortung aller Fragen, wie in harten Zeiten alles anders werden kann, stellt Brecht dem Zuschauer anheim. Die Handlung hat er ins ferne China verlegt und mit Paul Dessaus Hilfe musikalisch weiter verfremdet durch jazzige Tonfolgen, wodurch zugleich das Geschehen auf der Bühne auf eine allgemeingültige Ebene erhoben wird. Das Landestheater wird mit dieser Aufführung aus der verordneten Corona-Pause zurückkehren. Der neue Chefdramaturg Adrian Herrmann, ein gebürtiger Sigmaringer, feiert zudem dabei seinen Einstand am LTT.