Landeserstaufnahmestelle: Das Land benachteiligt Sigmaringen

Kaum ein Tag vergeht in dieser Woche, an dem uns die Landeserstaufnahmestelle (Lea) nicht beschäftigt. Bürgermeister Marcus Ehm nimmt in einem emotionalen Beitrag im Gemeinderat zur Entwicklung Stellung und zitiert aus an ihn gerichteten, anonymen Drohbriefen. Während der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß von der CDU in Briefen an Ministerpräsident Kretschmann und Justizministerin Gentges eine Überforderung Sigmaringens beschreibt, bleiben andere Abgeordnete stumm. Ob sie das Ansinnen von Bürgermeister, einer Mehrheit im Gemeinderat und der Bürgerschaft unterstützen?

Im Kern geht es um zwei Punkte: Während in Sigmaringen unter den 1800 Flüchtlingen kaum Ukrainer zu finden sind, sind im benachbarten Ankunftszentrum von Meßstetten ausschließlich Ukrainer untergebracht. Das ist eine riesige Ungerechtigkeit und Sigmaringen gegenüber eine Unverschämtheit.

Sigmaringen wird nicht gefragt

Während Meßstetten vor der Wiedereröffnung der Kasernengebäude für Flüchtlinge mit Erfolg Bedingungen stellte – und zwar, dass dort ausschließlich Ukrainer untergebracht werden dürfen –, wurde Sigmaringen wieder einmal nicht gefragt. Mehr als 70 Prozent der in der früheren Stauffenberg-Kaserne lebenden Flüchtlinge sind Männer. Aus Syrien, der Türkei und Afghanistan, um die wichtigsten Heimatländer zu nennen.

Es geht hier nicht um eine pauschale Vorverurteilung, aber wie die aktuelle Sicherheitslage zeigt, ist diese Zusammensetzung problematisch. Zweitens ist Sigmaringen mit der schieren Anzahl überfordert. Auf 13.000 Einwohner in der Kernstadt kommen 1800 Flüchtlinge – ein überdeutliches Missverhältnis!

Die wenigsten in Sigmaringen sind blauäugig und pochen in der jetzigen Situation auf die Schließung der Lea. Aber die Kommunalpolitik fordert aus nachvollziehbaren Gründen eine nennenswerte Reduzierung der Belegung auf plus/minus 1000 Flüchtlinge. Dass die Bewohner verstärkt aufgeklärt würden, wie sie sich zu verhalten hätten, wie von einer Sprecherin der Justizministerin angekündigt, ändert nichts an der völligen Überforderung einer Kleinstadt. Es offenbart vielmehr die wenig überzeugende Argumentation der Stuttgarter Ministerialen. Zurück zur Sonderstellung Meßstettens: Man fragt sich, warum die Landesregierung auf diese Forderung überhaupt eingegangen ist. Zumindest die Folgen für Sigmaringen hat in Stuttgart keiner bedacht.