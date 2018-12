Landesbank Kreissparkasse ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen hat im feierlichen Rahmen langjährige Beschäftigte für 15, 25, 40 und 45-jährige Tätigkeit ausgezeichnet. Die Vorstände Michael Hahn und Stefan Häußler gratulierten jedem persönlich und erinnerten in einem historischen Rückblick an besondere Ereignisse während der vielen Berufsjahre.

Michael Bantle hat am 1. September 1973 bei der Hohenzollerischen Landesbank seine Ausbildung begonnen. Inzwischen ist er seit 27 Jahren Leiter der Abteilung Personalbetreuung. Die zwei weiteren Jubilare mit 45 Jahren Betriebszugehörigkeit blicken auf ganz andere Laufbahnen bei der Sparkasse zurück: Johannes Bregenzer ist ein „Ur“-Sigmaringer und war von Anfang an im Dienst der Kunden. Er ist seit über 40 Jahren ununterbrochen Privatkundenberater und seit vielen Jahren in der Regionaldirektion am Leopoldplatz tätig. Einen ganz anderen Weg ist Barbara Androjna gegangen: Sie hat die Entwicklung der Informationstechnologie am eigenen Arbeitsplatz von der ersten Stunde an erlebt.

Michael Hahn und Stefan Häußler überreichten jedem Jubilar eine Urkunde und ein Geschenk.