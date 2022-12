Land und Stadt weiter uneins über das LEA-Ende

Zwischen der Stadt Sigmaringen und der Landesregierung geht der Zwist um die Zukunft der Landeserstaufnahmestelle (LEA) weiter. Die Stadt Sigmaringen strebt ein verlässliches Enddatum an. Das Land sieht sich im Moment außer Stande, eine solche Garantie zu geben. Zusammengefasst ist das das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU) und Bürgermeister Marcus Ehm (CDU) am Montagabend im Rathaus.

Kretschmann spielt den Ball weiter

Als Bürgermeister Marcus Ehm vor einigen Wochen den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) um einen Termin bat, wurde er an das zuständige Justizministerium verwiesen. Der Migrationsstaatssekretär Siegfried Lorek nahm sich am Montag Ehms Anliegen an.

Ehm geht es um zweierlei

Im Kern geht es dem Sigmaringer Rathauschef um zwei Punkte: Zum einen will er, dass das Land die Zahl der auf dem Kasernenareal untergebrachten Flüchtlinge deutlich senkt, zum anderen will er erreichen, dass die LEA nach in einigen Jahren geschlossen wird.

In beiden Punkten scheint in nächster Zeit keine Lösung in Sicht. Wegen steigender Zugangszahlen sieht der Staatssekretär im Moment keinerlei Handhabe, die Kapazität von 1675 Betten in Sigmaringen zu reduzieren. „Wir benötigen landesweit alle verfügbaren Kapazitäten“, sagte Lorek in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Trotzdem müsse es das Ziel sein, in Sigmaringen wieder die vor der dem Krieg in der Ukraine geltende Kapazität in Höhe von 875 Flüchtlingen zu erreichen. Einen Zeitpunkt ließ der CDU-Politiker aber offen. Ehm will dies für den Augenblick akzeptieren, „wenn das Land möglichst schnell zu den Regelkapazitäten zurückkehrt“.

Deutliche Absage

Im zweiten Punkt wurde der Vertreter der Landesregierung noch deutlicher. Ein von der Stadt Sigmaringen angestrebtes Schließungsdatum für die LEAbis zum Jahr 2026 hält Lorek aus heutiger Sicht für nicht realistisch. „Wir können keinen Vertrag mit einem fixen Enddatum machen, wenn wir keinen Alternativstandort für eine LEA im Regierungsbezirk Tübingen haben.“ Eine Suche nach einer Alternative sei erfolglos geblieben. Laut aktuellen Stand sei Sigmaringen aber der einzig mögliche Standort zwischen Tübingen und dem Bodensee.

Ehm will weiter dranbleiben

Bürgermeister Ehm will in diesem Punkt weiter dranbleiben. „Wir sehen keinen rechtlichen Grund, warum sich das Land gegen einen Vertrag mit Enddatum wendet.“ Ehm erinnerte daran, dass 28 von 30 Gemeinderäten hinter dieser Forderung stünden. Ob und wann der aktuell gütige Vertrag erneuert wird, ist nach jetzigem Stand völlig unklar.

Land verweist auf Entgegenkommen

In dem Gespräch wies Lorek auf einige Punkte hin, in dem das Land der Stadt entgegenkomme. So sei die Polizei in Sigmaringen massiv verstärkt worden. Der Polizeiwache bei der LEA sind seinen Angaben zufolge zwischenzeitlich zehn statt acht Vollzeitstellen zugeordnet. Zudem unterstützte die Bereitschaftspolizei den Streifendienst an sieben Tagen in der Woche mit zehn Gruppen. Ein zweiter Streetworker sei, wie von der Stadt gefordert, eingestellt worden und auch hinsichtlich der finanziellen Unterstützung machte Lorek das Entgegenkommen der Landesregierung deutlich. Der Gemeinderat hatte gefordert, dass die LEA-Flüchtlinge nicht laut einer Stichtagsregelung den Einwohnern zugerechnet werden, sondern dass die Stadt eine Unterstützung laut einem Jahresdurchschnitt erhalte. Diese Forderung sei absolut nachvollziehbar, sagte Lorek.