Land fördert Sommerschulen in Sigmaringen und Albstadt

Als zwei von 42 Schulen im Land bieten Schulen in Sigmaringen und Albstadt-Margrethausen in den Sommerferien ein Sommerschulangebot. Dabei werden Schüler individuell unterstützt und gefördert. Dies teilen die Abgeordneten Andrea Bogner-Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU) mit.

Wie in den vergangenen Jahren wird es in Sigmaringen am Ausbildungszentrum Bau in Zusammenarbeit mit der Jugendkunstschule Sigmaringen von 3. bis 7. September ein Angebot für Schüler der 7. Klasse geben. Zielgruppe sind Schüler von Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen. Neben Englisch, Deutsch und Mathe werden Kunst, Erlebnis- und Naturpädagogik schwerpunktmäßig angeboten. Neu in diesem Jahr ist ein Angebot des Staatlichen Schulamts Albstadt, das sich an Grundschüler richtet. Die Schüler sollen im selben Zeitraum im naturwissenschaftlichen Stützpunkt des Seminars in Albstadt-Margrethausen in kleinen Gruppen in Deutsch, Mathe und Naturwissenschaften unterrichtet werden.

„Die Schüler können fehlende Kenntnisse nacharbeiten, ihre sozialen Kompetenzen verbessern und neues Selbstbewusstsein gewinnen. Die Sommerschulen bieten dazu ein ganzheitliches Programm, das Lernen und Freizeit kombiniert“, wird Klaus Burger in einer Mitteilung der CDU zitiert. „So können die Jugendlichen Lernblockaden besser erkennen und fehlende Kenntnisse vor dem Start des neuen Schuljahres nacharbeiten“, ergänzt die Abgeordnete Bogner-Unden

Das Kultusministerium fördert dieses Landesprogramm durch Anrechnungsstunden für die Lehrkräfte und Sachmittel mit insgesamt rund 575 000 Euro.