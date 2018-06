Land bezuschusst Sanierung der Brücke am Panthelstein

Die 2014 auf Eis gelegte Sanierung des Metallstegs an der Eisenbahnbrücke in der Mühlstraße rückt wieder in greifbare Nähe: Das Land unterstützt erstmalig die Landkreise und Kommunen bei der Sanierung von Brücken in deren Baulast. Das teilen die Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU) mit.

Die Landesregierung habe für die Jahre 2017 bis 2019 einen kommunalen Sanierungsfonds aufgelegt. Es stehen insgesamt rund 84,4 Millionen Euro zur Verfügung, davon 43 Millionen Euro im Jahr 2018. Im Landkreis Sigmaringen profitieren sechs Projekte, im Zollernalbkreis wird ein Projekt gefördert. Wie viel Geld genau vom Land für die Instandsetzung der Geh- und Radwegbrücke am Panthelstein kommt, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor – auch Nachfragen im Verkehrsministerium und Regierungspräsidium brachten keine Antwort. Auch die Stadt weiß noch nicht, mit welcher Summe sie planen kann. „Der Zuschussbescheid kam noch nicht“, so Pressesprecherin Anja Heinz auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Insofern könne auch noch keine Aussage darüber getroffen werden, wann die Sanierung in Angriff genommen werden kann und ob die Stadt noch Mittel zuschießen muss. „Das Projekt ist in unserer mittelfristigen Finanzplanung enthalten“, Heinz. Über weitere Schritte entscheide der Gemeinderat.

2014 hatte der Gemeinderat die Sanierung ausgeschrieben und dafür 270 000 Euro vorgesehen. Bei zwei eingereichten Angeboten lag das günstigste jedoch bei 674 000 Euro, weshalb die Aufhebung der Ausschreibung beschlossen wurde.